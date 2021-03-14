شكرا لقرائتكم خبر عن ميسرة محمد يحمل راية مصر في بطولة BRAVE CF لفنون القتال المتنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك المصري ميسرة محمد في النسخة الـ48 من بطولة BRAVE CF، التي أُطلق عليها الليلة العربية وستُقام في الـ18 من مارس، والتي خُصصت لتسليط الضوء على المواهب العربية في رياضة فنون القتال المُختلطة.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى في البطولة للمُقاتل المصري ميسرة محمد، المُصنف في المرتبة الأولى في وزن الذُبابة بالشرق الأوسط.

وقال ميسرة محمد في هذا الصدد: «BRAVE CF هي واحدة من أفضل المنظمات في العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط. لقد كانت البطولة سببا رئيسيا لظهور المقاتلين في الشرق الأوسط، وخاصة العالم العربي، ونحن جميعًا فخورون بالظهور كمقاتلين BRAVE CF للعالم».

وسيواجه بطل الكونغ فو المصري لمرتين وبطل الكيك بوكسينغ لأربع مرات ميسرة محمد، المقاتل العراقي عيسى سالم في مباراة بالوزن 64 كجم.

وأضاف ميسرة محمد: «عيسى مُقاتل جيد، وقوي للغاية. سنحظى بقتال لن ينسى للأبد».

وتسلط BRAVE CF الضوء على أفضل المُقاتلين في المنطقة وذلك من خلال توفير منصة عالمية. وخصصت النسخة الـ48 من البطولة وأُطلق عليها لقب الليلة العربية، كواحدة من أربع بطولات ستستضيفها مملكة البحرين كجزء من سلسلة بطولة الكومبات، لجلب أفضل المقاتلين في العالم العربي إلى القفص. وستُقام الليلة العربية في الـ18 من مارس.