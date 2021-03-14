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مانشستر سيتى ينافس ريال مدريد على ضم ظهير سبورتنج لشبونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يزاحم مانشستر سيتي، ريال مدريد، على صفقة مهمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب تقارير صحفية برتغالية.

وقالت صحيفة «ريكورد» البرتغالية، إن مانشستر سيتي، وبناء على رغبة بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، يدرس ضم ظهير سبورتنج لشبونة، نونو مينديز، المطلوب بشدة من ريال مدريد.

كان سبورتنج لشبونة، جدد في يناير الماضي، تعاقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، حتى 2025.

ويعد مينديز، الذي يقع ضمن خطط الريال لتعزيز مركز الظهير مستقبلاً بالنظر إلى عمر البرازيلي مارسيلو، 32 عامًا، لاعبًا نشطًا، يتميز بروح هجومية وقدرات بدنية غير عادية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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