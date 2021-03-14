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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز الرائع قرب النهاية ليعزز مسيرة انتصارات إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى ثماني مباريات ويبتعد فريقه بتسع نقاط على القمة بعد تغلبه 2-1 على تورينو المهدد بالهبوط اليوم الأحد.

ومنح روميلو لوكاكو التقدم لإنتر من ركلة جزاء في الدقيقة 62 لكن أنطونيو سنابريا سرعان ما أدرك التعادل، قبل أن يهز مارتينيز الشباك بضربة رأس مع تبقي خمس دقائق على النهاية.

ورفع إنتر رصيده إلى 65 نقطة. ويستطيع ميلان صاحب المركز الثاني تقليص الفارق إلى ست نقاط مرة أخرى إذا هزم نابولي في وقت لاحق اليوم الأحد.

وبقي تورينو في المركز 18 برصيد 20 نقطة متأخرا بنقطتين عن كالياري لكن تتبقى له مباراة إضافية.

إنتر يفوز على تورينو بهدف قاتل ويبتعد بتسع نقاط في صدارة الدوري الإيطالي.