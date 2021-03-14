شكرا لقرائتكم خبر عن حارس بيرنلى مرشح للإنضمام لمانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، عن قلق داخل مانشستر يونايتد بشأن مركز حراسة المرمى، والاتجاه للتعاقد مع حارس جديد.



ويتنافس على حراسة مرمى مانشستر يونايتد حاليا، الثنائي ديفيد دي خيا ودين هندرسون، ويشارك الثاني حاليا بشكل أساسي، بينما يتواجد الأول في إسبانيا بعد قدوم مولودة جديدة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، لا يثق في أمان مرمى مانشستر يونايتد حاليا، ويبحث عن ضم حارس جديد، وأضافت الصحيفة، أن نيك بوب، حارس مرمى بيرنلي، هو أحد الحراس المرشحين وبقوة للانتقال إلى أولد ترافورد في الصيف.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الحارس الإنجليزي يحظى بإعجاب مسؤولي مانشستر يونايتد، وقد يتنافس مع دين هندرسون على حماية عرين الفريق الأحمر، حال رحيل دي خيا بحلول الميركاتو الصيفي.