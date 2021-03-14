شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يكشف سبب استبعاد اوباميانج من تشكيل آرسنال أمام توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق آرسنال الإنجليزى، عن السبب وراء استبعاد قائد الفريق بيير إيميريك أوباميانج، من التشكيل الأساسي لمباراة الفريق أمام ضيفه وجاره اللندني توتنهام، بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفي خطوة مفاجئة، عمد أرتيتا إلى الاحتفاظ بأوباميانج على مقاعد البدلاء، حيث سيلعب مكانه الفرنسي ألكسندر لاكازيت، كماهجم صريح، وفقا لطريقة اللعب 4-2-3-1.

وتأتي هذه الخطوة، رغم أهمية وحساسية اللقاء، حيث يأمل آرسنال الفوز من أجل تحسين موقعه على سلم الترتيب، وإنعاش آماله الضعيفة في التأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وفي مقابلة قبل انطلاق المباراة مع شبكة «سكاي سبورتس»، قال أرتيتا: «كان من المقرر أن يبدأ أوباميانج، لكن حصلت مشكلة تأديبية، لقد وضعنا حدودا بشأن هذا الموضوع، والآن نمضي قدما، إنه سيتواجد على دكة البدلاء، لدينا إجراءات قبل كل مباراة ويجب احترامها»



ولم يكشف أرتيتا عن السبب وراء الإجراء التأديبي، لكن من المتوقع أن تؤدي هذه الحادثة، إلى توتر في العلاقات بين الطرفين.