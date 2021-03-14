شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية إيهيناتشو تقود ليستر لفوز ساحق على شيفيلد يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل كليتشي إيهيناتشو ثلاثية رائعة ليقود ليستر سيتي لفوز ساحق بخماسية دون رد على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب اليوم الأحد ويتقدم للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن شيفيلد يونايتد في وقت سابق أن بول هيكينجبوتوم، مدرب فريق تحت 23 عاما، سيتولى مسؤولية الفريق الأول حتى نهاية الموسم بعد رحيل كريس وايلدر أمس السبت.

ولم يجد هيكينجبوتوم ما يكفي من الوقت لعلاج الهشاشة الدفاعية لفريقه والعقم التهديفي.

وضع إيهيناتشو ليستر في المقدمة في الدقيقة 39 بعد عمل رائع من جيمي فاردي.

وأضاف أيوزي بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 64 بتسديدة منخفضة وبعدها صنع فاردي مجددا الهدف الثالث لزميله إيهيناتشو.

وادخر اللاعب النيجيري الأفضل للنهاية بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى في الدقيقة 78 ليكمل ثلاثيته الشخصية وهي الأولى له في الدوري الانجليزي الممتاز.

وسدد فاردي كرة اصطدمت باللاعب ايثان امبادو ودخلت الشباك ليكمل خماسية ليستر الذي تقدم للمركز الثاني برصيد 56 نقطة من 29 مباراة متفوقا بنقطتين على مانشستر يونايتد الذي يلتقي مع وست هام في وقت لاحق اليوم.

واستمر شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 14 نقطة متأخرا بفارق 14 نقطة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 17.