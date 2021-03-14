شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يعتذر من الزوراء بسبب فيديو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قام شهاب جهاد، رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي، بزيارة نادي الزوراء الرياضي، واللقاء مع رئيسه فلاح حسن، وقدم الاعتذار للزوراء ولجمهوره بسبب فيديو اعتبره الزوراء مسيئاً بحقه، وبحق جمهوره. وقال شهاب جهاد: كنت سعيداً بلقاء النجم فلاح حسن، وعلاقتنا أكبر من المشاكل البسيطة، وأتمنى أن تكون نظرة الجماهير بعيدة عن التطرف والصراع، ما حصل هو تصرف فردي ولم يكن مقصوداً، ومع ذلك نحن نرفض كل فعل لا يتماشى مع الروح الرياضية، ونحن والزوراء مثل الجسد الواحد، وزيارتنا لمعقل الزيارة هي لتأكيد هذه الحقيقة». في حين ذكر رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي ونجم الكرة العراقية السابق فلاح حسن، أن زيارة رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، شهاب جهاد، تمثل خطوة عزيزة وهي إثبات للجميع بان العلاقة طيبة جداً بين الإداريين عكس علاقة جماهير الفريقين.