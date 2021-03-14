شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: الفوز على الوحدة بالأربعة أعطانا الثقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أوضح البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين ان الوقت لم يكن كافياً للتحضير لمواجهة بني ياس الثلاثاء ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري الخليج العربي، لذا عليهم أن يتعاملوا مع الوضع بموضوعية، وكل المطلوب منهم هو التركيز على استشفاء اللاعبين وتوفير الظروف المناسبة لهم حتى يكونوا في أتم الجاهزية للقاء. وقال بيدرو في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة : جميع مبارياتنا المتبقية مهمة لنا وسنلعب كل مباراة على أنها نهائي كؤوس وتركيزنا سيقتصر على الفوز وحصد النقاط الثلاث إذا ما رغبنا في التقدم على جدول ترتيب المسابقة . وأضاف: الفوز على فريق الوحدة في ملعبه بالأربعة كان أمراً مهماً بالنسبة لنا ويمنح لاعبي الفريق الثقة، مع الأخذ بالاعتبار غياب 15 لاعباً عن تشكيلة الفريق الرئيسية، والأمر الأكثر أهمية من هذا الفوز، أن اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية أظهروا مهاراتهم الجيدة، ولقد استحقوا الفرصة التي منحناها إياهم وأكدوا أننا إذا لعبنا كفريق سنكون أقوى بكل تأكيد من أي وقتٍ مضى وهذا ما أثبته اللاعبون، أنّ العين يلعب كفريق واحد وأنه سيكون فريقاً قوياً وهذا ما نرغب في إظهاره على أرضية الملعب وأن نستمر في القيام بالشيء نفسه في المباريات الست المتبقية حتى نكون مع الفرق المتصدرة لجدول الدوري. وتابع: آمل أن نستعيد خدمات أي لاعب من اللاعبين الـ15 الذين غابوا عن المباراة السابقة ولكن هذا الأمر غير طبيعي، ففي كل أسبوع وعلى مدار هذا الموسم كاملاً نفتقد أحد اللاعبين وهو ما يؤثر على استمرارية طريقة عملنا، ففي كل أسبوع تعمل على تغيير تشكيلة اللاعبين وفي كل أسبوع يختلف أسلوب لعب الفريق وفي حقيقة الأمر، وضعنا يختلف عن بني ياس فهو فريق مستقر وثابت من حيث التشكيلة وأدائهم كان رائعاً هذا الموسم في كل أسبوع ربما يلجأ إلى تغيير لاعب واحدٍ، وقد لا يغير في التشكيلة وهو عامل مهم في ثبات أسلوب لعب الفريق وبني ياس فريق جيد ولاعبوه يتمتعون بإمكانيات كبيرة وهو ما يخدم مصلحة فريقهم. وختم حديثه : مباراتنا ضد بني ياس بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، ولكنني أعتقد إذا ما أظهرنا مهارتنا وقدراتنا ولعبنا بروح الفريق الواحد سنتمكن من القتال للفوز بالنقاط الثلاث.