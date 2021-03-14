شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: كلباء يعرف النصر جيداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

شدد الأوروغوياني خورخي داسيلفا، مدرب اتحاد كلباء على أهمية مباراة النصر ونقاطها الثلاث التي تعني الكثير لفريقه من أجل الاستمرار في مسيرة التفوق وحصد النقاط، مشيراً إلى أن كلباء قابل «العميد» في ثلاث مباريات هذا الموسم على صعيد الدوري وكأس الخليج العربي، وحقق خلالها نتائج مرضية، ولكن لكل مباراة ظروفها الخاصة، وسيعمل بجد من أجل الفوز الذي يمثل حافزاً كبيراً لـ«النمور» وخطوة مهمة في المنافسة.

وأضاف: «كانت لدينا أيام قليلة للتحضير للمباراة والتركيز كان منصباً خلال هذه الفترة على عملية الاستشفاء من بعض الإصابات الطفيفة بالنسبة للاعبين الذين شاركوا في المباريات الأخيرة، وندرك جيداً صعوبة المباراة وقوة المنافس ورغبته في اللحاق بركب الصدارة، في المقابل الثقة كبيرة في لاعبي كلباء على إيقاف خطورة لاعبي النصر،خاصة أن الفريق يعيش أجواء إيجابية بعد الفوز على الظفرة في الجولة الماضية».