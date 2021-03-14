شكرا لقرائتكم خبر عن شاخمان يحتفظ بلقب سباق باريس - نيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظ ماكسيميليان شاخمان بلقب سباق باريس- نيس للدراجات، الأحد، بعدما مر بريموش روجليتش بيوم كارثي على الرغم من أنه دخل المرحلة الأخيرة في الصدارة.

وتعرض روجليتش، الذي كان يتصدر السباق بفارق 52 ثانية قبل المرحلة الأخيرة، لحادث في النزول من المرتفع الأخير واضطر لتغيير دراجته لكن من دون أي زميل لمساعدته على العودة إلى المجموعة الرئيسية؛ حيث خسر وقتاً طويلاً وأنهى السباق خارج المراكز العشرة الأولى.

وأعاد ما حدث الذكريات الكارثية للمتسابق السلوفيني في سباق فرنسا في العام الماضي عندما انهار في المرحلة قبل الأخيرة من سباق فردي ضد الساعة ليذهب اللقب إلى مواطنه تادي بوجاتشر.

وفاز روجليتش بثلاث مراحل في سباق باريس-نيس هذا العام؛ لكن ذلك لم يمنع الألماني شاخمان متسابق بورا-هانزجروجه من الاحتفاظ بلقبه متفوقاً على ثنائي أستانة الروسي ألكسندر فلاسوف والإسباني إيون إيزاجيري.

وانتصر الدنماركي ماجنوس كورت نيلسن في المرحلة الأخيرة بعد تفوقه على الفرنسي كريستوف لابورت.