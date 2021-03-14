شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاتحاد الأفريقي للدراجات يعقد أول اجتماع غدا بتشكيله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للدراجات غدا اجتماعا بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتور وجيه عزام، وذلك لاختيار هيئة المكتب واختيار نواب رئيس الاتحاد وأمين الصندوق، وذلك فى أول اجتماع للمجلس الجديد، بعد انتخابه اليوم من قبل الجمعية العمومية، ليتولى المهمة لعام 2025.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للدراجات قد انتخبت 10 أعضاء لشغل مقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد لدورة جديدة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذى انعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور أعضاء المجلس المنتخبين، هم: النيجيرى بشير محمد والموزمبيقى دانيلو كوريرا والمغربى لاشين خرسى والكينى جوليوس موانجى والإيفوارى ياوجين كوامى والمالاوى أندرو ماكويزلامبا والسنغالى ميشيل ثيوب والغينية آميناتا مارا والموريتانية سلمى آمارشينى والزيمبابوية ليندا وارن.

وكان الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصرى للدراجات، قد فاز برئاسة الاتحاد الأفريقى للعبة بالتزكية، حيث لم يترشح أمامه أى منافس على مقعد رئاسة الاتحاد.

وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للدراجات 9 مندوبين للتصويت لدى الاتحاد الدولى للعبة، وهم: المصرى هشام زيدان والذى حصل على أعلى الأصوات، والنيجيرى جياندومينيكى مسارى، والبوروندية ساندرا كينيومفى والرواندى عبدالله مورينزى والموريتانى عبد الرحمن عثمانى والكينى جوليوس موانجى والتونسى نوفل مرشوحى والزيمبابوية ليندا وارن والمالاوى أندرو ماكويزلامبا.

كما تم انتخاب 4 مندوبى تصويت احتياطيين وهم: الإيفوارية مارى جويجى والسودانى أشرف إمام والسنغالى ميشيل ثيوب والبوركينى إيجناسى بيرودوجو.

كما تم انتخاب مرشحين للمنافسة فى انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى للدراجات، وهما: المغربى محمد بنلماحى والسيشيلى لوكاس جيورجس.