شكرا لقرائتكم خبر عن "شد الضامة" يبعد محمود نبيل عن مواجهة سيراميكا ووادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن محمود نبيل، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خضع اليوم لأشعة على العضلة الضامة كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية.

وأشار طبيب سيراميكا إلى أن محمود نبيل، لاعب وسط الفريق، لن يتواجد في لقاء وادي دجلة المقبل بالدوري المحدد له الثلاثاء المقبل.

وقام رضوان بوضع برنامج علاجي وتأهيلي للاعب وسط سيراميكا بهدف التعامل السريع مع الإصابة حتى يعود اللاعب للفريق فى أسرع وقت.

ويستعد سيراميكا لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري.

كان سيراميكا قد خسر أمام الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري وافتتح التسجيل للزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 5 قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثانى فى الدقيقة 19 من تسديدة قوية سكنت شباك عامر عامر حارس سيراميكا.

جمع سيراميكا 21 نقطة فى المركز الحادى عشر بجدول الدورى بعد خوض 15 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.