الامارات | الأهلي المصري يكشف طبيعة إصابة محمد هاني قبل مواجهة فيتا كلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يكشف طبيعة إصابة محمد هاني قبل مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إصابة محمد هاني، مدافع الفريق، ليست كبيرة وأنه سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة فيتا كلوب المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض هاني لإصابة في أسفل ‏الحاجب، إثر احتكاك في مران الفريق، اليوم الأحد، على ملعب الشهداء في العاصمة ‏الكونغولية كينشاسا، وغادر اللاعب مران الفريق برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، وتم عمل غرز تجميلية مكان الجرح الذي نتج عن الكدمة التي تعرض لها اللاعب.

وأكد أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن هاني سيكون موجودًا في المران الرئيسي غدا الاثنين بشكل طبيعي، ولن تمنعه الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق من الظهور في المران الرئيسي غدًا أو في المباراة بعد غد.

وقال أبو عبلة إن هاني جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بطل الكونغو المقبلة.

كانت نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلى وفيتاكلوب التي اقيمت بمصر قد انتهت بالتعادل 2/2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

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