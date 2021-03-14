الامارات | إنتر يبتعد بـ 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يبتعد بـ 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عانى إنتر المتصدر لتحقيق انتصاره الثامن تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بصعوبة على أرض تورينو 2-1 الأحد في المرحلة السابعة والعشرين.

ورفع إنتر رصيده الى 65 نقطة من 27 مباراة، مقابل 56 لجاره ميلان الثاني الذي يستقبل نابولي السادس في وقت لاحق في مباراة قوية.

ويحلم إنتر بلقب أول في "سيري أ" منذ تحقيقه ثلاثية تاريخية (دوري وكأس ودوري أبطال أوروبا) في عام 2010 تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وجلس على المدرجات مدرب انتر أنتونيو كونتي بسبب ايقافه.

ومرة جديدة، احتاج "نيراتزوري" إلى الثنائي الهجومي الضارب المؤلف من البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس لانقاذه.

وبعد دخول الدنماركي كريستيان أريكسن عقب الاستراحة، تحسّن اداء انتر.

افتتح لوكاكو التسجيل من نقطة الجزاء (62)، مقلصا الفارق إلى هدف مع متصدر ترتيب الهدافين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس (20 هدفا).

لكن تورينو عادل بعد معمعة داخل المنطقة عبر أنتونيو سانابريا (70)، قبل أن يحتاج إنتر للمسة رأسية قاتلة وذكية من لاوتارو في الدقيقة 85 حسم بها النقاط الثلاث، اثر تمريرة من المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيس.

وتُعدّ النتيجة قاسية على تورينو الذي اصبح مهددا بالهبوط الى الدرجة الثانية في المركز الثامن عشر، بعدما اصاب القائم في الشوط الاول عبر قلب دفاعه البرازيلي ليانكو (29).

وغاب عن إنتر لاعب وسطه التشيلي المصاب أرتورو فيدال، فيما تأثر تورينو لغياب عدد من لاعبيه بسبب بروتوكول فيروس كورونا.

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