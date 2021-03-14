الهلال يسيطر على الريشة الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن وعضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالكريم الربيعة والمدير التنفيذي لإدارة الألعاب المختلفة بنادي الهلال عبدالإله المقرن ورئيس نادي الرياض بندر المقيل الفائزين بدوري المنطقة الوسطى لفئتي الشباب والفريق الأول، التي أقيمت بنادي الرياض لمدة 5 أيام بمشاركة 9 من الأندية المسجلة للعبة بالمنطقة الوسطى. وحقق الهلال المركز الأول في فئة الشباب، وحل الرياض ثانيا، والفيصلي ثالثا. وعلى مستوى الفريق الأول حقق الهلال المركز الأول، وجاء الرياض ثانيا والشباب ثالثا. وصُنف الهلال في المركز الأول في الترتيب النهائي للأندية المشاركة في البطولة لفئات الناشئين والشباب والفريق الأول، فيما صُنف الفيصلي في المركز الأول لفئة البراعم.

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