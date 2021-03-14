عراك إنقاذ الموسم يشتعل بربع نهائي كأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود الإثارة لمباريات خروج المغلوب مجددا من خلال لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تجري في 4 مدن وهي الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحفر الباطن.

وتتوجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمعرفة الفرق المتأهلة لنصف نهائي الكأس الأغلى بين أهداف معلنة من ناديي النصر والاتحاد بتحقيق اللقب، وطموحات مشروعة لأندية الفيصلي والعين والباطن، ورغبة في تحقيق الألقاب مرة أخرى لأندية التعاون بطل النسخة قبل الماضية، والفتح بطل الدوري والسوبر قبل أعوام، والقادسية بطل كأس ولي العهد وكأس آسيا للأندية أبطال الكؤوس في وقت سابق.

وتبدو الحظوظ متساوية لكافة فرق البطولة التي شهدت نسختها الحالية مفاجآت بالجملة أهمها خروج حامل اللقب، فريق الهلال على يد الفتح، والأهلي صاحب الرصيد الأكبر في بطولات الكأس، على يد حديث العهد بدوري المحترفين، فريق العين، وكذلك خروج الشباب بالهزيمة من القادسية.

وتلعب اليوم مباراتان، حيث يلتقي التعاون بالقادسية، والباطن مع الفيصلي.

التعاون والقادسية

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يصطدم بطل النسخة قبل الماضية، فريق التعاون ومدربه الجديد، البريطاني نيستور إل مايسترو، بالقادسية الذي يقوده المدرب التونسي يوسف المناعي.

وتأهل التعاون إلى ربع النهائي بفوزه على ضمك 2/ 1، وسجل هدفي التعاون، سيدرك أميسي وليندر توامبا، فيما صعد القادسية بعد أن لدغ الشباب في الخبر بهدف لاعبه حسن العمري في الدقيقة 89.

ظروف الفريقين متفاوتة فالتعاون رغم مركزه المتقدم بدوري المحترفين سيعاني فنيا بسبب ذهاب مدربه الفرنسي كاتيرون وحلول مايسترو غير الملم بالكرة السعودية.

أما القادسية فيبدو مستقرا فنيا مع مدربه التونسي المناعي الذي يواصل مشواره مع الفريق منذ أكثر من عامين بدوري الدرجة الأولى ثم دوري المحترفين.

الباطن والفيصلي

يستضيف الباطن على ملعبه، نظيره الفيصلي وكله أمل في مواصلة مشواره بالبطولة، بعد أن تخطى في دور الـ16، فريق أبها بثلاثية سجلها شافيز وفابيو ابرو وزكريا السوداني.

أما الفيصلي، فقد تخطى عقبة الاتفاق بعد أن فاز عليه بركلات الترجيح 9 /8 بعد مباراة ماراثونية شهدت انتهاء وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويعد الفيصلي الطامح لتجاوز مضيفه، من الفرق المتمرسة في البطولة إذ سبق وأن وصل نهائي البطولة قبل 4 أعوام وخسر من الاتحاد.

ورغــم اختـلاف المنافسـة اليـوم، إلا أن الأرقـام تشيـر إلى تفـوق طفيـف للباطـن، وتحديدا في هجومـه الـذي سجل 34 هدفا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين و3 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما سجل الفيصلي 30 هدفا في الدوري ولم يسجل أي هدف مباشر في كأس الملك. في المقابل، يتفوق الفيصلي دفاعا بتلقيه 29 هدفـا بالدوري، فيما تلقى الباطن 36 هدفا.

طريق الصعود لربع النهائي:







صعد القادسية بفوزه على الشباب 1/ 0.



تأهل التعاون بفوزه على ضمك 2 /1.



فاز الباطن على أبها 3/ 0.



تغلب الفيصلي على الاتفاق 9 / 8 بركلات الترجيح.



أرقام من دور الـ16: