كأسا الأمن العام والموانئ للنجم الباهر وابن دحيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد الجواد «النجم الباهر» لسلطان بن فيحان المنديل كأس الأمن العام أمس في الجولة الـ60 من موسم سباقات الخيل على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، بعد حلوله أولا في الشوط الخامس الذي بلغت مسافته 1600 م تحت قيادة الخيال «اليكسس مورينو». وحل الجواد «ريادي» ثانيا، وفي المركز الثالث جاء «بدر المغترة». وسلم نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان الكأس للمدرب فيحان المنديل بعد نهاية الشوط. وتمكن الحصان «ابن دحيم» للأمير فيصل بن خالد من الفوز بكأس المؤسسة العامة للموانئ بعد أن قدم مع خياله محمد سعيد شوطا مميزا بدخوله القوي محققا أول كأس في مشواره، تاركا الوصافة لزميله «مرتجح»، وحل ثالثا «العضوي».

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