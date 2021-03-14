شكرا لقرائتكم خبر الوحدة يخطط للهروب من الهبوط عبر أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع نظيره أبها في لقاء مقدم من الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي تقديم هذا اللقاء من موعده السابق، 8 أبريل إلى اليوم، نظرا لارتباط الوحدة بمباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، حيث يواجه فريق القوة الجوية العراقي في 7 أبريل المقبل.

يدرك الوحدة أنه أمام خيار الفوز فقط بعد أن تأزم موقفه بخسارته في الجولة الماضية أمام الهلال 2/ 4 وقبلها 3 هزائم متتالية أمام الاتحاد والباطن والتعاون، ليصبح ضمن قائمة المهددين بالهبوط بعد أن تدحرج إلى المركز الـ14 في سلم الترتيب برصيد 27 نقطة.

ويدخل فرسان مكة مباراة اليوم بشعار الهروب من الهبوط، إلا أن مهمتهم لن تكون سهلة، خاصة أن خصمهم يشاركهم نفس هم الهروب من شبح الهبوط، رغم أن الفارق في المراكز والنقاط لصالح أبها الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

كما أن أبها أيضا يأمل في تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام التعاون 0/ 1.

وفي ظل التقارب النقطي بين جميع فرق الدوري، فإن فوز أي من الفريقين اليوم سيقفز به إلى مركز متقدم قد يصل إلى المركز الثامن الذي يحتله القادسية حاليا برصيد 31 نقطة، وإلى التاسع الذي يحتله الفيصلي برصيد 30 نقطة.

ويتفوق هجوم الوحدة بتسجيله 34 هدفا مقابل 30 هدفا لأبها، بينما يعد دفاع أبها الأفضل باستقباله 39 هدفا مقابل 44 هدفا ولجت شباك الوحدة.