صعود الهدى والنهضة لتنس الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي الفائزين بالمراكز الأولى في بطولات الصعود لدوري الدرجة الأولى ولدرجتي ممتاز الشباب والناشئين، التي اختتمت أمس الأول على ملاعب بيت الشباب ونادي الاتفاق بالدمام. وأسفرت النتائج عن تأهل فريقي الهدى والنهضة لمصاف أندية دوري الدرجة الأولى، فيما تأهل فريقا الهدى والسلام لمصاف الدوري الممتاز لدرجة الشاب، وتأهل فريقا الصفا والابتسام للدوري الممتاز لدرجة الناشئين.



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