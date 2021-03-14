العبدلي يحذر الاتحاد من سياسة تدوير اللاعبين

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وقال إنه من المهم أن يشرك المدرب اللاعبين الأساسيين أمام الفتح غدا ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وألا يعمل بسياسة تدوير اللاعبين.
وأضاف «الجميع يشاهد حالة الانسجام الحالية بين اللاعبين، لذلك مفترض أن تستمر، فأي تغييرات قد ينتج عنها ربكة في الفريق ولا تنتج عنها أي نتائج إيجابية، خاصة أن بطولة كأس الملك تجري بنظام خروج الخاسر».
وعن الاستمرار في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أجاب «الاتحاد بات في حاجة ماسة للحضور الذهني في الفترة الحالية ليستمر في المنافسة على الدوري، بالإضافة إلى التركيز على التدريبات وتفاصيلها، إلى جانب الاهتمام والحرص من قبل اللاعبين على أنفسهم بتنظيم الوقت والجهد والتغذية والابتعاد عن كل ما يشتت الجهود اليومية، مثل آفة السهر».
وتابع «الفريق أصبح له شكل مختلف سواء على صعيد العناصر الأساسية أو الاحتياطية، كما أن العودة المنتظرة للاعب غاري رودريقيز ستضيف دفعة معنوية وفنية للمجموعة».
أبرز أسباب وهج الاتحاد بحسب العبدلي:
- التعاقد مع قلب الدفاع أحمد حجازي كنقطة تحول كبيرة من حيث عملية التنظيم الدفاعي
- الظهور المميز للحارس مارسيلو غروهي كسبب رئيسي في تحويل كثير من النتائج لصالح الفريق
- العطاء الذي يقدمه محورا الارتكاز كريم الأحمدي وعبدالإله المالكي في وسط الملعب
- حالة الانسجام بين العناصر الأساسية
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