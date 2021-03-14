شكرا لقرائتكم خبر ليفاندوفسكي يقترب من مستحيل البوندسليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرمت العارضة القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من 3 أهداف أمس الأول لكنه نجح في النهاية في تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونخ الذي فاز على فيردر بريمن 3 /1 ليقطع خطوة جديدة في رحلته نحو تحطيم كل الأرقام القياسية.

وبات ليفاندوفسكي قريبا من معادلة وربما تحطيم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في موسم 1972.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 32 هدفا خلال 25 مباراة بالبوندسليجا.

ومع تبقي 9 جولات على نهاية الموسم فإن القناص البولندي في حاجة لتسجيل هدف واحد في كل مباراة ليتجاوز الرقم القياسي لمولر.

كما اقترب ليفاندوفسكي من الرقم القياسي لمولر، الهداف التاريخي للبوندسليجا برصيد 365 هدفا، بعد أن سجل هدفه رقم 268، ليتقاسم وصافة قائمة الهدافين التاريخيين مع أسطورة شالكه كلاوس فيشر.

وكتب ليفاندوفسكي عبر تويتر «فخور بمعادلة رقم الأسطورة فيشر.. دائما أردت مساعدة بايرن على الفوز بالألقاب الجديدة من خلال أهدافي».

ومدد ليفاندوفسكي عقده مع بايرن حتى 2023 وربما يبقى لأطول من ذلك بعد أن تردد لفترة طويلة أن ريال مدريد الإسباني يسعى لضمه.

وأوضح بايرن أن ليفاندوفسكي سجل في شباك 16 من المنافسين الـ17 الآخرين بالبوندسليجا هذا الموسم ويبقى لايبزج هو الفريق الوحيد الذي عجز عن هز شباكه.

ويمتلك ليفاندوفسكي فرصة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه إذا نجح في هز شباك لايبزج خلال مواجهته في الثالث من أبريل المقبل.