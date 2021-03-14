كأس السعودية: النصر يمني النفس بالذهاب حتى النهاية

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الرياض: يمني النصر النفس بالذهاب بعيدا في مسابقة كأس الملك السعودي لكرة القدم نتيجة خروج منافسيه الأساسيين، وذلك عندما يواجه العين الثلاثاء في الدور ربع النهائي.

والفرصة مواتية للنصر لخطف لقب الكأس هذا الموسم، بعدما شهد الدور الأول للبطولة خروج الأهلي، صاحب الرقم القياسي (13 لقبا)، والهلال حامل اللقب والشباب.

وتبدو حظوظ النصر، صاحب المركز السادس في الدوري، كبيرة لتخطي العين الذي يقبع في ذيل الترتيب ويواجه شبح الهبوط.

وحقق النصر الفوز على العين بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما هذا الموسم بالدور الأول من الدوري.

ويستعيد النصر خدمات مهاجمه فراس البريكان الذي انضم إلى التدريبات الجماعية مساء السبت بعد تعافيه من عارض صحي، كما شارك عبد المجيد الصليهم عقب تعافيه من الإصابة.

وفي الدور نفسه، يتطلع الاتحاد لاستغلال المعنويات العالية التي يتمتع بها بعدما دخل دائرة المنافسة على لقب الدوري السعودي، عندما يواجه الفتح الثلاثاء.

وتمكن الاتحاد من التغلب على الشباب، لينفرد بالمركز الثالث ويصبح على بعد 4 نقاط من الهلال المتصدر.

ولم يخسر الاتحاد أمام الفتح هذا الموسم في مواجهتي الدوري، إذ تعادل في الأولى 2-2، وفاز بالثانية بنتيجة عريضة 4-1.

ويفتتح الدور ربع النهائي الاثنين، وذلك بإقامة مباراتين حيث يلتقي في الأولى الباطن والفيصلي، وفي الثانية التعاون والقادسية.

ويقدم الباطن والفيصلي مستويات متقاربة في الدوري حيث يحتل الباطن المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يتمنى التعاون تجاوز أزمة رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما قدم الفريق مستويات رائعة معه خلال الفترة الماضية.

وقاد كارتيرون التعاون لاحتلال المركز الخامس في الدوري كما تأهل معه للدور الربع النهائي من مسابقة كأس الملك.

وفسخ التعاون عقده مع مدربه الفرنسي قبل أيام قليلة، ليتعاقد مع الصربي-الإنكليزي نستور إل مايسترو، صاحب الـ37 عاما كمدرب موقت حتى نهاية الموسم.

ومع ذلك قلل المدرب التونسي للقادسية يوسف المناعي من تداعيات رحيل كارتيرون عن التعاون، موضحا "ظروف التعاون لا تعنينا. رحيل كارتيرون والتعاقد مع مدرب جديد لن يقلل من قوة التعاون الذي يملك عناصر جيدة، ومباريات الكأس لا تعترف بالظروف ومن سيتعامل جيداً مع المباراة سيحسم بطاقة التأهل".

وأتم المدرب التونسي "مباراة التعاون مهمة، وسنلعب بتشكيلتنا الأساسية. ليس هناك مجال للمجازفة بالدفع بالوجوه الجديدة".