بطولة الإمارات: فرصة مواتية للجزيرة من أجل الابتعاد

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دبي : تبدو الفرصة مواتية للجزيرة للابتعاد في الصدارة عندما يخوض مباراة سهلة على الورق امام ضيفه الفجيرة قبل الأخير الاثنين، مقابل مواجهتين في غاية الصعوبة لمطارديه بني ياس الثاني والشارقة الثالث اللذين يحلان ضيفين على العين وشباب الأهلي تواليا في المرحلة 21 من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ويتصدر الجزيرة الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق نقطتين عن بني ياس واربع نقاط عن الشارقة، وفوزه وتعثر مطارديه سيعني خوضه المراحل الخمس المتبقية من عمر البطولة براحة اكبر.

لكن مدربه الهولندي مارسيل كايزر لا يرى أن هناك مباريات سهلة، لاسيما في مواجهة الفرق المهددة بالهبوط.

وقال الهولندي والذي اختبر صعوبة تخطي فريقه لحتا الأخير وبهدف من ركلة جزاء في المرحلة الماضية، إنه "لا توجد مباريات سهلة في الدوري، وخاصة مع الفرق التي تقبع في آخر الترتيب حيث تلعب من أجل تفادي الهبوط وتسبب متاعب للمنافسين".

وأشاد بما يقدمه فريقه هذا الموسم "حاليا نحن الفريق الأفضل هجوما والأقوى دفاعا، وهذا دليل على تحمل اللاعبين للمسؤولية بشكل جماعي، والجزيرة يستحق الثناء على هذا الأداء المتميز".

وسجل الجزيرة 50 هدفا ليكون صاحب أفضل هجوم، في حين لم يدخل مرماه سوى 19 هدفا ليكون الأفضل دفاعيا بالمشاركة مع بني ياس، كما يحتل مهاجمه الدولي علي مبخوت المركز الأول في ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

وسيكون بني ياس امام مهمة صعبة الثلاثاء بمواجهة مضيفه العين السادس (34 نقطة) والمنتشي بفوزه الكبير على الوحدة برباعية نظيفة، لكن عليه ان يؤمن بحظوظه بإمكانية ان يصبح بطلا للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق بني ياس الذي كان فاز على العين ذهابا 4-1، نتائج لافتة هذا الموسم كان آخرها تخطيه النصر احد المرشحين للمنافسة على اللقب 3-2 بعدما بقي متأخرا امامه 1-2 حتى الدقيقة 87.

وشجع مدربه الروماني دانيال ايسايلا لاعبيه على الايمان بحظوظهم حتى المباراة الأخيرة، قائلا "نحن لا نستسلم أبدا، هذه هي روح بني ياس ونتمنى أن نستمر على ذلك، لا أشعر بالقلق من المباراة القادمة أمام العين".

وحدد ايسايلا الذي كوفئ من قبل بني ياس بتجديد عقده حتى 2023، اهداف فريقه بالمنافسة على اللقب او احتلال مركز مؤهل للمشاركة في دوري ابطال آسيا للمرة الأولى منذ 2014.

وتابع "بعض لاعبينا من الشبان ليس لديهم الخبرة في الصعود الى منصات التتويج او اللعب في دوري ابطال آسيا، لكن فريقنا يتطور وعلينا أن نحافظ على التوازن للاستمرار بالطريقة نفسها".

ولن تكون مهمة الشارقة سهلة كذلك بمواجهة مضيفه شباب الأهلي الخامس (34 نقطة) والذي سيكون هدفه مثل العين احتلال احد المراكز المؤهلة للمشاركة قاريا الموسم المقبل.

وقال مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري "ندخل مرحلة مهمة من عمر الدوري، ويتوجب علينا عدم التفريط بأي نقطة من نقاط المباريات المتبقية".

من جهته، رأى مهدي علي مدرب شباب الأهلي ان "الشارقة لا يزال منافسا على اللقب ويرغب في مطاردة الجزيرة المتصدر، وبالنسبة لنا نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية تساعدنا في تعديل وضعنا وانهاء الموسم في مركز متقدم يضمن لنا المشاركة الآسيوية".

ويلعب الاثنين أيضا، الوصل مع عجمان، وخورفكان مع حتا، والثلاثاء النصر مع الاتحاد كلباء، والظفرة مع الوحدة الذي اقال مدربه الصربي فوك راشوفيتش بعد الخسارة الثقيلة امام العين وسيقوده موقتا الفرنسي غريغوري دوفيرينس مدرب فريق تحت 21 سنة الى حين التعاقد مع مدرب بديل.