مضرب: البلجيكية كلايسترز تؤجل عودتها الى الملاعب

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بروكسل: أجلت البلجيكية كيم كلايسترز المصنفة اولى عالميا سابقا عودتها الى ملاعب كرة المضرب المقررة في دورة ميامي الدولية الاميركية بعد عشرة ايام، لكنها أكدت بانها "ليست جاهزة للاعتزال نهائيا".

وكانت كلايسترز (37 عاما) تلقت بطاقة دعوة للمشاركة في دورة ميامي لتخوض بالتالي اول مباراة رسمية لها منذ الثاني من ايلول/سبتمبر الماضي عندما خسرت امام الروسية ايكاترينا الكسندروفا في الدور الاول من بطولة الولايات المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

وخضعت النجمة البلجيكية بعد ذلك لعملية جراحية في ركبتها في تشرين الاول/اكتوبر، ثم اصيبت بجائحة كوفيد-19 في كانون الثاني/يناير ما جعلها تغير من برنامجها.

وقال كلايسترز "انا حزينة واشعر بالحسرة. كنت ادرك بأن هذه التجربة ستكون معقدة. كما وقعت احداث تخطتني، لكني لست جاهزة للاعتزال النهائي".

وخاضت كلايسترز ثلاث دورات عام 2020 وخرجت في كل مرة من الدور الاول.

وتملك البلجيكية في جعبتها 43 لقبا بينها اربعة كبيرة (3 في فلاشينغ ميدوز وواحد في بطولة استراليا المقتوحة). كما توجت ببطولة الماسترز ثلاث مرات بالاضافة الى احرازها كاس الاتحاد للسيدات الى جانب مواطنتها جوستين هينان.