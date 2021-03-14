بطولة إنكلترا: ليستر يسحق شيفيلد بخماسية بينها ثلاثية لايهياناتشو

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لندن : سحق ليستر سيتي ضيفه الجريح شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة بينها ثلاثية لمهاجمه النيجيري الدولي كيليتشي ايهياناتشو الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم، ليرتقي الى المركز الثاني موقتا بانتظار مباراة مانشستر يونايتد ووست هام لاحقا.

وخاض شيفيلد يونايتد أول مباراة رسمية بعد رحيل مدربه كريس وايلدر بالتراضي، فحلّ بدلا منه بصورة موقتة بول هيكينغبوتوم.

وكان وايلدر صعد بشيفيلد يونايتد الذي يملكه الامير السعودي عبدالله بن مساعد الى الدرجة الممتازة الموسم الماضي وقاده لاحتلال المركز التاسع، بعد أن نافس على مقعد اوروبي في مطلع الموسم، لكن اداء الفريق تراجع بقوة هذا الموسم وباتت عودته الى المستوى الثاني مسألة وقت ليس الا.

وفرض ايهياناتشو نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية، وافتتح رصيده بعد تمريرة متقنة من هداف الفريق جيمي فاردي ليتابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (38).

واجهز ليستر على ضيفه في الشوط الثاني بتسجيله اربعة اهداف: حمل الثاني توقيع الاسباني ايوزي بيريس (64) وسرعان ما اضاف النيجيري هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه بتمريرة جديدة من فاردي (69)، قبل أن يكمل الهاتريك بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة (78).

واختتم مدافع شيفيلد الويلزي ايثان امبادو مهرجان الاهداف، عندما حول كرة فاردي العرضية خطأ داخل شباك فريقه (80).

وحقق برايتون فوزا ثمينا في سعيه للهروب من الفرق المهددة بخطر السقوط الى المستوى الثاني، بفوزه على ساوثمبتون 2 1 في عقر دار الاخير ملعب سانت ماريز على الساحل الجنوبي.

افتتح برايتون التسجيل بواسطة كرة رأسية لمدافعه لويس دانك (16) وادرك ساوثمبتون التعادل بواسطة تشي ادامس (27)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لبرايتون بهدف سجله البلجيكي لياندرو تروسار بعد تمريرة من المهاجم داني ويلبيك (56).