بطولة ألمانيا: ليفركوزن يواصل تقهقره والهزيمة بنكهة يابانية

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برلين : واصل باير ليفركوزن تقهقره في الآونة الأخيرة، بتلقيه هزيمة أولى على أرضه أمام أرمينيا بيليفيلد منذ 2007 وجاءت بنكهة يابانية بنتيجة 1 2 الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعدما كان من المنافسين على الصدارة لأسابيع عدة، دخل ليفركوزن مباراته مع بيليفيلد، العائد هذا الموسم الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 2008 2009، على خلفية ست مباريات متتالية من دون فوز، بينها مباراتان خسرهما في الدور الثاني لمسابقة "يوروبا ليغ" أمام يونغ بويز السويسري.

لكن فريق المدرب الهولندي بيتر بوس عجز عن العودة الأحد الى سكة الانتصارات وسقط على أرضه أمام بيليفيلد للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2007 (1 2)، ليضيف هذه النتيجة المخيبة الى خروجه أيضا في الثاني من شباط/فبراير من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الرابعة.

ومنذ تلك المباراة، لم يحقق ليفركوزن سوى فوز يتيم من أصل ثماني مباريات ثم تعقدت أموره الأحد بخسارة أمام فريق لم يذق طعم الفوز لسبع مراحل متتالية قبل لقاء الأحد، وتحديدا منذ 20 كانون الثاني/يناير حين تغلب على شتوتغارت 3 صفر.

ويدين بيليفيلد بفوزه السادس للموسم ومغادرته منطقة الخطر بصعوده الى المركز الخامس عشر بـ22 نقطة، الى الثنائي الياباني ريتسو دوان وماسايا أوكوغاوا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 17 و57 تواليا، فيما سجل هدف ليفركوزن الوحيد في وقت متأخر التشيكي باتريك شيك (85).

وتجمد رصيد ليفركوزن عند 40 نقطة وتراجع الى المركز السادس خلف بوروسيا دورتموند الفائز السبت على هرتا برلين 2 صفر، وسيصبح متخلفا بفارق ست نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل في حال فوز اينتراخت فرانكفورت على مضيفه لايبزيغ الثاني في قمة المرحلة.