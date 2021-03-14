شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مباراة الترجى صفحة جديدة مع جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أهمية مباراة الترجي التونسي، والتى ستكون بمثابة صفحة جديدة فى مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة نبيه فى تصريحات للموقع الرسمي للنادى، سنقاتل على فرصنا فى الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين فى استعادة الانتصارات الأفريقية وغلق الصفحة الماضية وما شهدته من نتائج سلبية.

وشدد المدرب العام للزمالك على أن هناك حالة تركيز شديدة داخل الفريق، فقط ما يتبقى أن يظهر اللاعبون بمستواهم الفنى خلال المباراة لتحقيق الفوز وحصد نقاط مباراة الترجي التونسي الثلاث.

من ناحية أخرى، يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة الترجى التونسى المقرر لها بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى عن استقرار كارتيرون على عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق للتشكيلة الرئيسية فى مباراة الترجى التونسي بعد استبعاده من جانب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، خاصة أن كارتيرون مقتنع بإمكانيات أبو جبل واعتمد عليه فى جميع المباريات التى خاضها الزمالك مع كارتيرون فى ولايته الأولي.

ويعود حازم إمام للتشكيلة الأساسية للزمالك بدلا من الثنائى حمزة المثلوثى وأحمد عيد، فيما يظل الفرنسى كارتيرون فى حيرة بالنسبة لمركز الظهير الأيسر، حيث يفاضل كارتيرون بين عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى لاختيار أحدهما للمشاركة فى المباراة بعد جاهزية عبد الشافى من الناحية الطبية والفنية، وإن كان عبد الله جمعة هو الأقرب فى ظل ابتعاد عبد الشافى عن المباريات بسبب الإصابة.

أما فى مركز الوسط المدافع فيظل الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى محتفظين بموقعيهما، ومعهما فى الهجوم أشرف بن شرقى وزيزو وأوباما، فيما يظل مركز المهاجم الصريح دون تحديد من جانب الجهاز الفنى حيث يفاضل كارتيرون بين مروان حمدى وحميد أحداد لمشاركة أحدهما فى المباراة.