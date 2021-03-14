شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: محمد هاني يشارك فى مران الأهلي غدا بشكل طبيعى بعد إصابة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن ‏محمد هاني لاعب الفريق سيكون موجودًا فى المران الرئيسى غدًا الاثنين بشكل طبيعي، ولن تمنعه الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق اليوم من الظهور فى المران الرئيسى غدًا أو المشاركة فى مباراة فيتا وفقًا لرؤية ‏الجهاز الفنى.‏

وتعرض محمد هاني لإصابة بكدمة فى أسفل ‏الحاجب، إثر احتكاك فى مران الفريق اليوم، الأحد، على ملعب الشهداء فى العاصمة ‏الكونغولية كينشاسا.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على الاطمئنان على حالة محمد هانى لاعب الفريق بعد انتهاء المران الأول فى الكونغو.

كما حرص لاعبو الأهلي على الاطمئنان على حالة زميلهم محمد هاني، عقب انتهاء مران الفريق اليوم في الكونغو.





وغادر محمد هاني المران برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، وتم عمل ‏غرز تجميلية مكان الجرح الذي نتج عن الكدمة التي تعرض لها اللاعب.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الشهداء، الذي يستضيف مباراة فيتا كلوب المقرر لها الساعة الثالثة عصر بعد غدٍ الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الأهلي قد خضع لمسحة طبية صباح اليوم قبل عقد محاضرة فنية بفندق الإقامة ‏والتوجه إلى ملعب المباراة وخوض التدريب الأول للفريق في الكونغو.