شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يعلن قائمة معسكر مارس الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، الإعلان عن قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس الجارى الأربعاء المقبل 17 مارس، فى إطار الإعداد لمعسكر مارس الذى ينطلق يوم 20 إلى 29 مارس استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ويراقب الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى مباريات الأهلى أمام فيتا كلوب والزمالك أمام الترجى التونسى بدورى الأبطال الأفريقى، ومباراة بيراميدز أمام نامونجو في الكونفدرالية.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب على خوض تدريبات الفريق على استاد بتروسبورت استعدادًا لمعسكر شهر مارس فى إطار الإعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو 2021 فى يوليو المقبل.

وينتظر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي حسم موقف وديتى جنوب أفريقيا المقرر لهما مارس المقبل، وموافقة اتحاد الكرة على استضافة جنوب أفريقيا ولعب وديتين بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر الفراعنة الصغار يوم 20 مارس الجارى فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021 فى يوليو المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأولمبى خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بمكان إقامتهم بأحد الفنادق الخاصة وعدم إقامتهم بالمدينة الأوليمبية باليابان والتى سيتواجد فيها باقى منتخبات الألعاب الأخرى المشاركة فى الأولمبياد.

وينتظر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى إجراء قرعة الدورة الأولمبية فى أبريل المقبل لمعرفة المدينة والملاعب التى ستستضيف المنتخب المصرى وتم إرسال قائمة بالفنادق والمدن التى سيتواجد بها المنتخب عقب إجراء القرعة.