شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات متوقعة فى تشكيل الزمالك أمام الترجي.. أبرزها عودة أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة الترجى التونسى المقرر لها بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى عن استقرار كارتيرون على عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق للتشكيلة الرئيسية فى مباراة الترجى التونسي بعد استبعاده من جانب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، خاصة أن كارتيرون مقتنع بإمكانيات أبو جبل واعتمد عليه فى جميع المباريات التى خاضها الزمالك مع كارتيرون فى ولايته الأولي.

ويعود حازم إمام للتشكيلة الأساسية للزمالك بدلا من الثنائى حمزة المثلوثى وأحمد عيد، فيما يظل الفرنسى كارتيرون فى حيرة بالنسبة لمركز الظهير الأيسر، حيث يفاضل كارتيرون بين عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى لاختيار أحدهما للمشاركة فى المباراة بعد جاهزية عبد الشافى من الناحية الطبية والفنية، وإن كان عبد الله جمعة هو الأقرب فى ظل ابتعاد عبد الشافى عن المباريات بسبب الإصابة.

أما فى مركز الوسط المدافع فيظل الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى محتفظين بموقعيهما، ومعهما فى الهجوم أشرف بن شرقى وزيزو وأوباما، فيما يظل مركز المهاجم الصريح دون تحديد من جانب الجهاز الفنى حيث يفاضل كارتيرون بين مروان حمدى وحميد أحداد لمشاركة أحدهما فى المباراة.

من ناحية أخرى، يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين، للحديث عن مواجهة الترجى التونسي، ويستضيف الزمالك نظيره الترجى التونسى فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفى فى الثامنة مساء الاثنين، على أن يعقبه المؤتمر الصحفى لمعين الشعبانى المدير الفنى للترجى التونسي، للحديث عن المباراة المرتقبة.

كما يُعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى السادسة مساء الغد، لوضع الترتيبات النهائية، ويمثل الزمالك فى الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، وبحضور مندوب من فريق الترجى التونسي، مع مراقب المباراة، للاتفاق على تفاصيل المباراة وأطقم الفريقين.

وعاد كارتيرون لتولى مهمة قيادة الزمالك ليفتح صفحة جديدة لولايته الثانية فى القلعة البيضاء، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى وجهت إدارة النادى الشكر له عقب مواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعتهما الخميس الماضى على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

باتريس كارتيرون سبق وقاد الزمالك فى 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020؛ فاز فى 19 مباراة، وتعادل فى 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، صاحب الـ50 عاما حقق بطولتى كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقى خلال تدريبه الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكانت له تجربة سابقة مع وادى دجلة ثم الأهلي.