شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. التركيز على الركلات الثابتة واجتماع يوفيتش مع مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى المران الرئيسى، منذ قليل، على الملعب الرئيسى استعدادا للقاء طلائع الجيش الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الــ16 بمسابقة الدورى المحلى.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

شهد مران اليوم جريا خفيفا حول الملعب فى البداية للاعبى الفريق بمشاركة باهر المحمدي، وتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة الارتداد، قبل أن يتم تخصيص جانب من المران على التسديد والكرات الثابتة.

وخضع حراس المرمى لتدريبات مكثفة تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى ووضح التنافس الشديد بينهم ، كما أجريت تقسيمة فى ختام المران تم إيقافها عدة مرات فى سبيل الوقوف على تنفيذ الجمل الفنية المتفق عليها.

وحرص المهندس تامر موسي ومحمد إبراهيم عضوا مجلس الإدارة بالاسماعيلى على حضور التدريبات لتحفيز اللاعبين ودعمهم.

فى ذات الوقت عقد المدير الفني يوفيتش اجتماعا مع عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق الذى اكتفى بالجري حول الملعب .

واعتذر أشرف خضر، المدرب العام للنادى الإسماعيلى عن الاستمرار فى منصبه، وقدم اعتذاراً لمجلس الإدارة يؤكد فيه أنه علم أن قرار تعيينه جاء بقرار فردى من المهندس إبراهيم عثمان دون الرجوع للجنة الفنية للدراويش والتى أبدت اعتراضها على القرار، ليقرر الانسحاب من المشهد والاعتذار عن الاستمرار، لاسيما بعد حالة الجدل الشديدة التى صاحبت القرار، وحاول مسئولو الإسماعيلى إثنائه عن القرار إلا أنه رفض التراجع.

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، والمشرف العام على قطاع الكرة، قرر ضم أشرف خضر للجهاز الفنى الحالى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.

أشرف خضر عمل فى النادى الإسماعيلى عضوا فى الجهاز الفنى لفترات طويلة قبل أن يتولى القيادة الفنية للعديد من الفرق، منها منتخب السويس والمريخ البورسعيدى والقناة، ويعد من أبناء النادى الذين لا يدخروا أى جهد فى خدمة ناديهم .