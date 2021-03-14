شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يشارك فى مران الأهلي الجماعي بالكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الأهلي اليوم، الأحد، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.
وجاءت مشاركة أيمن أشرف بعد تعافيه من حالة الإجهاد التي كان يشكو منها قبل سفر بعثة الأهلي من القاهرة للكونغو، التى أبعدته عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.
وخاض الأهلي مرانه الأول اليوم فى الكونغو على ملعب الشهداء الذى يستضيف مواجهة فيتا كلوب، ومن المقرر أن يخوض مرانه الرئيسي غدًا الاثنين، على نفس الملعب وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، التى تمنح الفريق الضيف الحق فى التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.
ويستعد الأهلي لمباراة فيتا كلوب في الثالثة عصر بعد غدٍ، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.
وتضم قائمة الأهلي في رحلة الكونغو كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.