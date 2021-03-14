شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة البنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدًا الاثنين، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وضمت قائمة الاتحاد 22 لاعبًا كالتالى: محمد صبحي وصبحي سليمان، وصبري رحيل ودايمون لوى وهشام صلاح والسيد سالم ومروان النجار وكريم يحيى وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وحسام عاشور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعمار حمدى وأحمد حجى وعبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى ورزاق سيسيه وأحمد راشد وروماريو.

وأكد الجهاز الطبى لنادى الاتحاد السكندرى جاهزية حارس مرمى الفريق محمد صبحي لخوض مباراة الاتحاد والبنك الأهلي المقرر لها الاثنين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدورى المصري، بعد تعافيه من كدمة الركبة التى لحقت به فى لقاء غزل المحلة الأخير.

كما أبلغ الجهاز الطبي حسام حسن ومعاونيه بجاهزية المدافع الجامايكى داميون لوى نانا، مدافع الاتحاد السكندري، بعد قدرته على التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة غزل المحلة الأخيرة، واضطرت الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لتبديله قبل نهايتها بنصف ساعة.

داميون لوى مدافع الاتحاد السكندرى تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة فى لقاء المحلة ولم يقدر على استكمال المباراة، وهو من الأعمدة الأساسية فى دفاع الاتحاد السكندرى وتم استدعاؤه مع زميله روماريو ويلياميز لتمثيل منتخب جامايكا فى المعسكر المقرر انطلاقه 20 مارس الجاري.

وحسم التعادل السلبى مباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة، فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.