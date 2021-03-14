شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس إقامة معسكر مغلق فى فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، الدخول فى معسكر مغلق بعد مباراة الترجي التونسي المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون فى استغلال فترة التوقف المقبلة والمقرر لها 20 مارس الجارى بسبب الاجندة الدولية فى الدخول بفريق الزمالك في معسكر مغلق سواء فى أحد الفنادق داخل القاهرة أو إحدى المدن الساحلية عقب مباراة الترجي ، لفرض مزيدٍ من التجانس بينه وبين اللاعبين عقب توليه المهمة، وتنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية التى يرغب فى تطبيقها على طريقة لعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر على إدارة النادى خلال الساعات المقبلة للحصول علي الموافقة والبدء فى الترتيب للمعسكر في ظل حاجة الفريق لمعسكر مغلق خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الاثنين، للحديث عن مواجهة الترجي التونسي، ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء الاثنين، على أن يعقبه المؤتمر الصحفي لمعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، للحديث عن المباراة المرتقبة.

كما يُعقد الاجتماع الفني للمباراة في السادسة مساء الغد، لوضع الترتيبات النهائية، ويمثل الزمالك في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، وبحضور مندوب من فريق الترجي التونسي، مع مراقب المباراة، للاتفاق على تفاصيل المباراة وأطقم الفريقين.