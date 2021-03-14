شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يهزم المقاصة 2/1 وديا استعدادا لمواجهة وادى دجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، فوزاً ودياً على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى استعداداً للمنافسات المقبلة لبطولة الدوري الممتاز، وسجل ثنائية الإنتاج الحربى مصطفى البدرى ومعاذ الحناوى، ودفع كشرى خلال المباراة باللاعبين البعيدين عن المشاركة مع الفريق لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، وطلب أحمد كشرى من إدارة ناديه إقامة معسكر داخلى للفريق يشمل تنظيم ثلاث مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 2 أبريل المقبل على استاد الأهلى والسلام بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب كشرى فى تنفيذ فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوماً بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة، والتى أقيمت الجمعة الماضى باستاد الإسكندرية.

ومنح كشرى لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية مباراة زعيم الثغر قبل بدء فترة الإعداد لاستئناف مباريات الدورى، التى يتطلع فيها لتدشين خطة انتفاضة جديدة للفريق لتوديع مراكز القاع بجدول الدوري.

كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليتولى تدريب الفريق.

وكان حمادة صدقى قاد تدريب الإنتاج الحربى فى 7 مباريات، فاز فى مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل فى مباراتين.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.