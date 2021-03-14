شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية السولية وطاهر للمشاركة فى مران الغد استعدادا لفيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر للمشاركة فى تدريب الفريق الرئيسي غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراة فيتا كلوب والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء.

وخاض الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجًا تأهيليًّا على هامش مران الفريق، الذي أقيم اليوم، الأحد، على ملعب الشهداء بالكونغو، وفقًا للبرنامج التأهيلى الذى يخضع له الثنائي استعدادًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق. وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية السولية وطاهر للمشاركة في التدريب الرئيسي للأهلي غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر كان يعاني من التواء فى الكاحل، بينما كان عمرو السولية يعانى من إجهاد عام، وسيوجدان فى مران الفريق غدًا الاثنين بشكل طبيعي.

فى ذات الوقت، حرص موسيمانى على تحفيظ بعض اللاعبين مهام محددة سيكون لها دور فى مباراة الثلاثاء، مع التركيز على المدافعين فى كيفية مواجهة السرعات المنتظرة من بطل الكونغو.

ويتدرب الأهلي اليوم وغدًا على ملعب المباراة حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي تمنح الفريق الضيف الحق فى التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته نجيلًا صناعيًّا.