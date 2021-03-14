شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعلن سلامة كريم فؤاد من إصابة العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي سلامة كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق، من إصابة العضلة الخلفية، بعدما أجرى بعض الفحوصات الطبية تحت إشراف الطبيب المختص والتي أكدت سلامة اللاعب وجاهزيته للمباريات المقبلبة.

وقال مصدر مطلع بالجهاز الفنى، إن كريم فؤاد تعرض لإجهاد خفيف خلال مباراة إنبي والمصري البورسعيدي التى أقيمت مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري باستاد الإسكندرية.

وظهركريم فؤاد خلال مباراة إنبي والمصري البورسعيدى خلال وضعه بيده على العضلة الخلفية الأمر الذى أثار التساؤلات حول إصابة اللاعب قبل أن تثبت الفحوصات الطبية سلامته وجاهزيته للمباريات المقبلة.

وتعادل إنبي مع المصرى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري. افتتح التسجيل لإنبي رامى صبري فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل إيزي إيميكا للمصري فى الدقيقة 92 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.

بهذه النتيجة ارتقى إنبي للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط بعدما خاض 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 23 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 ومازال لديه لقاء مؤجل.