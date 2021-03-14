شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: الفوز على المقاولون دفعة للتواجد في مركز مميز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، عن أن الفوز على المقاولون العرب في عقرد داره باستاد عثمان أحمد عثمان ، بهدف دون رد يؤكد قوة فريق المحلة، ودفعة معنوية للفريق في المباريات المقبلة للتواجد في مركز مميز بعد بذل مجهودات كبيرة في معظم المباريات.

فاز فريق غزل المحلة على المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر، أحرزأحمد الشيخ هدف فريق غزل المحلة فى شباك المقاولون العرب فى الدقيقة 61 من عمر الشوط الثانى.

تابع خالد عيد في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس ، لعبنا مباراة جيدة ونبذل مجهودات كبيرة في المباريات والدليل نسبة الإستحواذ في عدد كبير من المباريات ، لكن دون ترجمة لأهداف ،والفوز على المقاولون سيريح أعصاب اللاعبين في المباريات المقبلة.

وأضاف المدير الفني لغزل المحلة أنه طالب لاعبيه بعدم الغرور في المباريات وتحديداً بعد الفوز على الزمالك واللعب بأداء رجولي لتأكيد أحقيتهم في الفوز على الزمالك بعد ذلك ، والحمد لله الفريق يسير بخطوات جيدة ، ونمتلك قوام جيد من صغار السن ومستواهم يتقدم من لقاء لأخر.

وتجمد رصيد المقاولون عن 15 نقطة في المركز الـ 13 من 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر9 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما إرتفع رصيد غزل المحلة عند 22 نقطة في المركز التاسع بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.