شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل أحداث الشرقية للدخان والفيوم إلى لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال الاتحاد المصري لكرة القدم أحداث مباراة الشرقية للدخان مع الفيوم ضمن مسابقة دوري القسم الثاني إلى لجنة الانضباط بالاتحاد ، والتي شهدت اعتدات من قبل لاعبي الفريقين و الأجهزة الفنية.

وتعلن لجنة الانضباط خلال ساعات عن عقوبة مباراة الشرقية للدخان و الفيوم خلال الساعات القليلة المقبلة ، خاصة أن هناك مباريات للفريقين السبت المقبلة.

نجح فريق الشرقية للدخان، بقيادة علاء إبراهيم، فى تحقيق فوز صعب وثمين على الفيوم بهدف دون مقابل فى الجولة السابعة عشرة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى، فى مباراة شهدت أحداثا مؤسفة عقب اللقاء واعتداءات من اللاعبين والأجهزة الفنية للفريقين على مرأى ومسمع من محمود وفا حكم المباراة الذى فشل فى السيطرة على اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشرقية إلى 39 نقطة فى صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

كما أسفرت باقى نتائج الجولة عن تعادل المنيا على ملعبه مع أسمنت أسيوط بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 32 نقطة في وصافة المجموعة ويبتعد رويدا رويدا عن المنافسة على الصعود، بينما استمر أسمنت أسيوط في المركز الأخير للمجموعة برصيد 10 نقاط ، كما واصل بنى سويف بقيادة محمد يوسف سلسلة انتصاراته بالفوز خارج ملعبه على مركز شباب سمسطا بهدف مقابل للاشئ محتلا المركز الرابع برصيد 29 نقطة .