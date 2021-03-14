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لاميلا لاعب توتنهام يسجل هدفاً على طريقة "رابونا" في شباك أرسنال (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سجل النجم الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي، هدفاً رائعاً في شباك نادي أرسنال خلال المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة 28 من الممتاز.

وشارك لاميلا بديلاً خلال مباراة فريقه أمام أرسنال، بعد إصابة الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 33 من زمن المباراة، تلقى لاميلا تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليقوم اللاعب الأرجنتيني بتسديدة الكرة على طريقة "رابونا" الشهيرة، لتمر من بين مدافعي الجانرز وتسكن شباك بيرنرد لينو حارس مرمى أرسنال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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