بعثة الترجي تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، بعثة فريق الترجي التونسي، والتي وصلت البلاد استعداداً لخوض مباراة الزمالك، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

ووصلت البعثة على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولها في صالة 3 بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وذلك تحت إشراف الطيار أشرف حافظ، مدير المبنى.

ويخوض الترجي التونسي مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة الاثنين فى التاسعة مساءً في نفس توقيت المباراة، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتشهد مباراة الزمالك والترجي الظهور الأول للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، حيث تسلم المسئولية رسمية بالأمس.

وينتظر كارتيرون استلام تقرير شامل عن الترجي، يتضمن أسماء أكثر اللاعبين تأثيرين داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة في صفوف بطل تونس في مباراة الثلاثاء، وهذه معلومات كاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمي وحتى خط الهجوم.

وسبق وقاد كارتيرون الزمالك في ثلاثة مباريات ضد الترجي، أحدها في السوبر الإفريقي، والذى حسمه الأبيض بنتيجة 3-1، ثم التقى الفريقان ذهابا وإيابا في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الماضية، وحسم الزمالك نتيجة الذهاب 3-1، قبل الخسارة في الإياب 1-0 ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.