الأهلي يكشف مصير محمد هاني من مواجهة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بفريق النادي الأهلي، أن محمد هاني لاعب الفريق سيكون موجودًا في المران الرئيسي غدًا الإثنين بشكل طبيعي.

وكان هاني تعرض للإصابة في الرأس خلال مران اليوم الأحد مما أدى إلى خضوع اللاعب للعلاج، إلا أن طبيب الأهلي أكد على جاهزية اللاعب لموقعة الثلاثاء المقبل.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي، أن الإصابة لن تمنع محمد هاني من الظهور في المران الرئيسي غدًا أو المشاركة في مباراة فيتا كلوب وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وغادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى الأراضي الكونغولية من أجل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني مناصفة مع فيتا كلوب برصيد أربع نقاط، أما فريق سيمبا التنزاني فيتصدر ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط ويتذيل فريق المريخ السوداني الترتيب برصيد نقطة.