غموض حول ثنائي الأهلي من موقعة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته في إطار التحضير للمباراة المرتقبة ضد فيتا كلوب الكونغولي في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران الأهلي، اكتفاء عمرو السولية لاعب وسط الفريق، بأداء تدريبات الجري حول الملعب دون المشاركة في التدريبات الجماعية في ظل شعوره بإجهاد عضلي شديد.

كما أدى طاهر محمد طاهر جناح الفريق لتدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة التي لحقت به، حيث لم يتحدد موقفه حتى الآن من المشاركة في مباراة فيتا كلوب.

وعقد المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني جلسة مع محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية التي يريد من اللاعب تطبيقها في لقاء الثلاثاء المقبل.

وكان فريق الكرة بالنادي الأهلي خاض مرانه الأول في الكونغو عصر اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب في بطولة إفريقيا.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلي غدًا على ملعب المباراة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي تمنح الفريق الضيف الحق في التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته نجيلًا صناعيًّا.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني مناصفة مع فيتا كلوب برصيد أربع نقاط، في المقابل يتصدر سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط أما المريخ فيتواجد في الترتيب الأخير برصيد نقطة واحدة.