مباشر.. آرسنال 2- 1 توتنهام.. لاكازيت يسجل من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام ، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة آرسنال أمام توتنهام التي تقام اليوم الأحد ضمن الجولة الـ28 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد الإمارات.

ويمتلك آرسنال 38 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، وفي الجانب الأخر لدى توتنهام 45 نقطة ويحتل بهم المركز السابع.

ويتواجد المصري محمد النني لاعب آرسنال على مقاعد البدلاء خلال المباراة.

وتكون تشكيل آرسنال من: برند لينو؛ سيدريك سواريز، ديفيد لويز، جابريل، كيران تيرني؛ جرانيت تشاكا، توماس باتي، سميث رو، مارتن أوديجارد، ساكا؛ ألكسندر لاكازيت.

وتكون تشكيل توتنهام من: هوجو لوريز، دوهارتي، سانشيز، ألديرفيرلد، ريجيليون، هويبيرج، ندومبيلي، لوكاس، جاريث بيل، سون، هاري كين.

جاءت أول فرصة خطيرة لفريق آرسنال في الدقيقة 16، بعد كرة من الرعب ايميلي سميث روي لكنها اصطدمت بالعارضة لتحرم فريقه من التقدم.

وفي الدقيقة 19 قرر المدير الفني لفريق توتنهام إجراء تبديل بدخول اللاعل لاميلا بدلا من الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وتمكن اللاعب الذي حل كبديل في المباراة لاميلا من إحراز الهدف الأول لفريق توتنهام في الدقيقة 33 بتمريرة رائعة من لوكاس مورا.

وعادت العارضة في الدقيقة لتحرم آرسنال من إدراك التعادل بعد تصويبة من اللاعب سيدري سواريس.

وفي الدقيقة 40، أشهر حكم المباراة البطقة الصفراء في وجه سيرخيو ريجيلون لاعب توتنهام.

وسجل هدف التعادل لفريق آسنال اللاعب مارتن اوديجارد في الدقيقة 44 من زمن اللقاء، مستغلا تمريرة عرضية لعبها كيران تيرني من الجانب الأيسر ليسددها النرويجي وتغيير ارتجاهها بالارتطام في قدم ألدرفيريلد وتسكن شباك هوجو لوريس.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح آرسنال في الدقيقة 64 ليترجمها اللاعب الكسندر لاكازيت لهدف ثانٍ.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاميلا لاعب توتنهام صاحب الهدف الأول في الدقيقة 69، اعقبها بطاقة ثانية ليطرد اللاعب في الدقيقة 75.