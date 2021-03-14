يوفنتوس يتسبب في حالة غليان بين أندية قمة الدوري الايطالي

ثارت حالة من الغليان بين أندية الدوري الايطالي، بسبب قرار الاتحاد المحلي للعبة بتأجيل لقاء يوفنتوس ضد نابولي المؤجل في الأصل، والذي كان من المفترض أن يُقام في 17 مارس الجاري.

ولا يشارك نابولي حاليًا في أي بطولة بإستثناء الدوري الايطالي، ولكن إدارة النادي تقدمت بطلب تأجيل لقاء يوفنتوس، لأن فريق الجنوب لا يرغب في مواجهة إي سي ميلان اليوم، ثم البيانكونيري الأربعاء، وأخيرًا روما يوم الأحد المقبل، حيث يرغب في فوارق زمنية مريحة بين المواجهات الكبرى.

من جانبها، أرسلت إدارة نادي روما خطاب لرابطة الدوري الايطالي مطالبة فيه بتوضيح أسباب تأجيل لقاء نابولي ويوفنتوس، لأن ذلك يعد امتياز واضح لنادي الجنوب، حيث أي طلب تأجيل، يشترط أن يُرسل قبلها بـ15 يوم، وذلك بحسب لوائح الاتحاد المحلي هناك.

وردًا على تأجيل مواجهة يوفنتوس ونابولي؛ قدم روما طلب تأجيل مباراته ضد صاحب المركز السادس يوم الأحد المقبل.

ما حدث أغضب مسؤولي نادي ميلان أيضًا، كما اعترض جاره الانتر كذلك علي تأجيل اللقاء؛ لأن ذلك سيجعل يوفنتوس يحصل على راحة اضافية وسط الأسبوع.

ويعاني ميلان وروما من ضغط المباريات (الكالتشيو-الدوري الأوروبي) ومن تهميش غريب من الاتحاد الايطالي لكرة القدم وكذلك من رابطة الدوري، علي الرغم من المعاملة المختلفة التي يحظى بها لاتسيو وأتالانتا المشاركين في دوري أبطال أوروبا ونابولي غير المشارك أوروبيًا، ولكن يتم تأجيل مباريات له.

حيث لعب لاتسيو وأتالانتا في الدوري الايطالي يوم الجمعة الماضي بدلًا من السبت؛ لإعطائهم المزيد من الراحة قبل مبارتيهما في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

فيما لعب ميلان وروما يوم الخميس الماضي في مسابقة الدوري الأوروبي، ومن المفترض خوض مبارتيهما في الدوري الايطالي غدًا الاثنين، ولكن تمت الجدولة على اليوم الأحد، وذلك براحة 48 ساعة فقط وهو ما سيحدث أيضًا في الأسبوع القادم؛ سيلعبان يوم الخميس المقبل مواجهات العودة في اليوروبا ليج، ثم لقاءات الكالتشيو يوم الأحد، في حين أن لاتسيو وأتالانتا سيكونا قد حصلا على راحة لمدة 5 أيام، قبل العودة للمشاركة في المسابقة المحلية.

ويتعجب العديد من عشاق الدوري الايطالي من سيطرة رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس على رابطة الدوري الايطالي وكذلك الاتحاد المحلي للعبة؛ متسائلين عن سر نفوذ الرجل ومدى تأثيره، الذي لا يتوفر بنفس القوة لدى ثلاثي المقدمة (الانتر، ميلان، ويوفنتوس).

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