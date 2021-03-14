نتيجة مباراة ارسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي

تعرف على نتيجة مباراة ارسنال وتوتنهام، في أهم مباريات اليوم الاحد 14-3-2021، ضمن الجولة 28 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الامارات، بإدارة من الحكم الانجليزي “مايكل أوليفير”.

انتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، تقدم البديل “أيريك لاميلا” فى الدقيقة 33 بطريقة فنية رائعة من صناعة “لوكاس مورا”.

وفى الدقيقة 44 تدارك ارسنال هدف التعادل المستحق عن طريق الشاب “مارتين أوديغارد” بعد ان استغل عرضية تيرني من الناحية الشمال وسدد كرة أرضية سكنت شباك لوريس.

يسير ارسنال بشكلٍ جيد على المستوى الأوروبي، حيث حقق فوزًا هامًا على “أولمبياكوس” في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ولكن في الدوري الانجليزي حقق 4 انتصارات فقط من آخر 10 مباريات.

في المقابل، انتصر توتنهام على “دينامو زغرب” في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي ايضًا، وفي الدوري الانجليزي يسير السيبرز بشكلٍ جيد خلال الفترة القصيرة الماضية حيث حقق 3 انتصارات متتالية.

ويتواجد ارسنال في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 38 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام الذي يحتل المركز السابع برصيد 45 نقطة.

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