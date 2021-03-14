فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة اسنال وتوتنهام فى الدوري الانجليزي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة اسنال وتوتنهام، في أهم مباريات اليوم الاحد 14-3-2021، ضمن الجولة 28 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الامارات، بإدارة من الحكم الانجليزي “مايكل أوليفير”.
يسير ارسنال بشكلٍ جيد على المستوى الأوروبي، حيث حقق فوزًا هامًا على “أولمبياكوس” في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ولكن في الدوري الانجليزي حقق 4 انتصارات فقط من آخر 10 مباريات.
في المقابل، انتصر توتنهام على “دينامو زغرب” في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي ايضًا، وفي الدوري الانجليزي يسير السيبرز بشكلٍ جيد خلال الفترة القصيرة الماضية حيث حقق 3 انتصارات متتالية.
ويتواجد ارسنال في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 38 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام الذي يحتل المركز السابع برصيد 45 نقطة.
هدف تقدم توتنهام “إيريك لاميلا”
هدف تعادل ارسنال “مارتين أوديغارد” 1-1
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