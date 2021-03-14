بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد” في أهم مباريات اليوم الاحد 14-3-2021 ضمن الجولة 28 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد على ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

أنعش مانشستر يونايتد آماله في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي، بفوزه على المتصدر “مانشستر سيتي”، وسيسعى اليوم إلى مواصلة انتصاراته على حساب وست هام يونايتد من أجل استعادة المركز الثاني من “ليستر سيتي” الذي فاز اليوم على شيفيلد يونايتد بخماسية.

ويبتعد مانشستر يونايتد عن الثاني “ليستر سيتي” بنقطتين، ويفصله 17 نقطة عن المتصدر “مانشستر سيتي” الذي لعب مباراتين زائدتين، وجمع الشياطين الحمر 54 نقطة حتى الآن في الدوري الانجليزي، فاز في 15 مناسبة، وتعادل في 9، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 55 هدفًا، واهتزت شباكه 32 مرة.

على الجانب الآخر، أخفق وست هام يونايتد في الحفاظ على مركزه ضمن المربع الذهبي، ليتراجع إلى المركز الخامس لصالح تشيلسي، بعد خسارته أمام “مانشستر سيتي” في الجولة قبل الماضية.

وفاز وست هام يونايتد في الجولة الماضية على “ليدز يونايتد”، ليبقى في دائرة المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يمتلك في جعبته 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الرابع “تشيلسي”، مع إمتلاك الهامرز مباراة مؤجلة.

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