كلوب يرفض تركيز ليفربول على دوري أبطال أوروبا

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أنه ولاعبيه لا يفكرون بقصة نجاح جديدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لأن التفكير في هذا سيقلل من تركيز الفريق في تحسين صورته ووضعه على المستوى المحلي.

وتأهل ليفربول بجدارة إلى دور الثمانية بدوري الأبطال الأوروبي بعد الفوز على لايبزيج الألماني ذهابًا وإيابًا.

ولكن مسيرة الفريق في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لم تكن على ما يرام حيث حصد ليفربول 12 نقطة فقط من 42 نقطة متاحة في آخر 14 مباراة خاضها بالمسابقة.

وبهذا ، قد يكون الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه هو أفضل رهان ممكن لليفربول في الموسم الحالي حيث أصبحت فرص الفريق صعبة في المنافسة على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي والمؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ولكن كلوب يرغب في أن يكون الفوز على لايبزيج بدوري الأبطال حافزًا ودافعًا للفريق على استعادة الاتزان في الدوري الإنجليزي بداية من مباراته غدًا الإثنين أمام وولفرهامبتون، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الأحد.

ويركز كلوب على هذا أكثر من التركيز على قيادة الفريق لبلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في غضون آخر أربعة مواسم.

وقال كلوب : “سيكون حلمًا ؟ لما لا ؟ ولكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالحديث عن كيفية تحقيق هذا الحلم”.

وأوضح : “ما نفكر فيه، وما نتمناه، وما نحلم به يختلف تمامًا، ولكن الاستعداد لوولفرهامبتون هو الشيء الوحيد الذي يشغلنا الآن .. استغلال إيجابيات المباراة الماضية قد يكون مفيدًا، ما زلنا في دور الثمانية، ولكنه دور صعب دائمًا”.

وأضاف : “لم أتعرف تمامًا على الفرق السبعة الأخرى في هذا الدور، ولكن ليست هناك مباريات سهلة في دور الثمانية”.

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