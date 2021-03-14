اخبار مانشستر يونايتد | الإدارة تناقش مستقبل أولي جونار سولشاير!

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتجديد عقد مديره الفني، أولي جونار سولشاير وذلك مع اقتراب عقده الحالي من البدء في عامه الأخير، والذي ينتهي في يونيو 2022.

ووفقًا لصحيفة الميرور البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت رفع راتب سولشاير من 7 إلى 9 ملايين جنيه إسترليني، والذي سيجعله خامس أعلى المدربين أجرًا في الدوري الانجليزي الممتاز، الذي يحتل فيه فريق الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 28 مباراة؛ بواقع 15 فوز، 9 تعادلات، و4 هزائم.

ويأتي ذلك بعد تغيير الوضع الإداري في النادي، بتعيين الإنجليزي جون مورتوف في منصب المدير الرياضي، والنجم السابق في صفوف الفريق، الاستكلندي دارين فليتشر كمدير تقني.

حيث زعمت التقارير أن سولشاير (48 عامًا) كان له تدخل مباشر في هذه الهيكلة الجديدة، تمهيدًا لتجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وتولى سولشاير قيادة مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018 خلفًا لمدرب توتنهام هوتسبير الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، وتأتي خطوة زيادة الراتب السنوي لتعكس مدى رضا إدارة النادي بتطور الفريق تحت قيادة المدرب النرويجي، حيث يؤمن الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر، إد وودورد بأن صاحب الـ48 عامًا قد استعاد الحمض النووي المفقود منذ اعتزال المدير الفني الأسطوري، الاسكتلندي أليكس فيرجسون في عام 2013.

ويأتي كل ذلك على الرغم من عدم فوز مانشستر يونايتد بأي بطولة تحت قيادة سولشاير حتى الآن، حيث خرج النادي من ثلاث أدوار نصف نهائية في مختلف المسابقات بالموسم الماضي 2019/20.

جدير بالذكر أن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا يتصدر قائمة المدربين الأعلى أجرًا في الدوري الانجليزي براتب سنوي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني، يليه نظيره في ليفربول يورجن كلوب، ومدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو بـ15 مليون باوند.

ثم المدير الفني لإيفرتون، الإيطالي كارلو أنشيلوتي براتب سنوي يبلغ قدره 11 مليون جنيه إسترليني.

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